Musik : Memoiren von Prince sollen Ende Oktober erscheinen

von dpa

23. April 2019, 10:49 Uhr

Gut dreieinhalb Jahre nach seinem Tod sollen Ende Oktober die Memoiren des US-Musikers Prince erscheinen. Das kündigte der Verlag Penguin Random House an. In dem Buch «The Beautiful Ones» sind demnach nicht nur von Prince vor seinem Tod selbst verfasste Lebenserinnerungen nachzulesen, sondern auch bislang unbekannte Fotos sowie Aufzeichnungen von Musiktexten zu sehen. Darüber hinaus werden handschriftliche Notizen zu seinem Album «Purple Rain» veröffentlicht, das ihn 1984 weltweit bekannt gemacht hatte. Das Buch hat 288 Seiten und soll am 29. Oktober herauskommen.