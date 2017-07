Menschenrechte : Menschenrechtsaktivisten während Konferenz in Istanbul festgenommen

Zwei Mitarbeiter von Amnesty International und sieben weitere Menschenrechtsaktivisten sind bei einer Fachkonferenz in der Türkei festgenommen worden. Das berichten der türkische Menschenrechtsverein und mehrere Medien übereinstimmend. Die Konferenz in einem Hotel bei Istanbul drehte sich demnach um mögliche Vorgehensweisen von Menschenrechtsaktivisten in der Türkei. Der IHD teilte mit, er habe nur durch Zufall von den Festnahmen erfahren. Die Familien der Aktivisten seien nicht informiert worden. Laut «Cumhuriyet» wurde ihnen der Zugang zu Anwälten verwehrt.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 03:47 Uhr