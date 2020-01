EU : Merkel: Brexit ist «tiefer Einschnitt»

Avatar_prignitzer von dpa

31. Januar 2020, 18:52 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union den Wunsch nach einer engen Beziehung zu den Briten betont. «Das ist ein tiefer Einschnitt für uns alle», sagte sie in ihrem Podcast. Deutschland wolle aber enger Partner und Freund von Großbritannien bleiben, «denn uns einen gemeinsame Werte». Auch nach dem Austritt Großbritanniens soll es in Europa aber weiter vorangehen. «Die 27 Mitgliedsstaaten der EU werden alles daran setzen, Europa weiter erfolgreich zu entwickeln.» Großbritannien will die EU in der kommenden Nacht verlassen.