Wahlen : Merkel gratuliert Selenskyj zum Sieg bei Ukraine-Wahl

von dpa

22. April 2019, 13:09 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Wolodymyr Selenskyj zu seinem Sieg bei der Stichwahl um das ukrainische Präsidentenamt gratuliert. Sie wünschte ihm viel Glück und Erfolg. «Die Stabilisierung der Ukraine sowie eine friedliche Konfliktlösung liegen mir ebenso am Herzen wie die Durchführung zentraler Reformen der Justiz, der Dezentralisierung sowie der Korruptionsbekämpfung», wird Merkel in einer Mitteilung des Bundespresseamtes zitiert. Außenminister Heiko Maas wertete die Abstimmung als «ein Zeichen für die lebendige und starke Demokratie» in dem Land.