International : Merkel in die Ukraine abgereist - Treffen mit Poroschenko

von dpa

01. November 2018, 11:08 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel ist in die Ukraine abgereist. In Kiew will sie unter anderem mit Präsident Petro Poroschenko sowie mit Ministerpräsident Wolodymyr Hrojsman zusammentreffen. Themen sind den Angaben zufolge die bilateralen Beziehungen sowie der Konflikt in der Ostukraine. Dabei dürfte auch die Umsetzung der Minsker Vereinbarung zur Sprache kommen.