Wahlen : Merkel: Koalition wird gemeistert

von dpa

erstellt am 24.Sep.2017 | 22:57 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel sieht für die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen trotz aller Schwierigkeiten keine unüberwindbaren Hürden. Die Union werde das «meistern», sagte die CDU-Chefin bei einem Auftritt mit Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann auf der CDU-Wahlparty am Abend in Berlin. Herrmann beklagte indirekt, dass die SPD eine Neuauflage der großen Koalition ausgeschlossen hat. Es sei keine «politische Meisterleistung», lieber in die Opposition zu gehen als zu regieren, sagte Herrmann.