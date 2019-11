Soziales : Merkel sieht für Grundrente gute Basis

Avatar_prignitzer von dpa

05. November 2019, 16:54 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel hat das Ergebnis der Arbeitsgruppe zur Grundrente als richtig bezeichnet. Merkel sagte in einer Sitzung der Unionsfraktion nach Angaben von Teilnehmern, wenn dies in den Endverhandlungen des Koalitionsausschusses richtig abgestimmt werde, werde es einen Kreis von Beziehern geben, bei denen 99 Prozent sagen könnten, dass es die Richtigen betreffe. Es gebe eine Bedarfsprüfung, die an dem ansetze, was der Union vorschwebe. Wo ein Wille sei, sei auch ein Weg zu einem Kompromiss, sagte Merkel weiter.