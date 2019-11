International : Merkel sieht gute Chancen für deutsche Wirtschaft in Indien

Avatar_prignitzer von dpa

02. November 2019, 15:53 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel sieht gute Chancen für mehr Investitionen der deutschen Wirtschaft in Indien. Dies gelte etwa bei der Modernisierung der Infrastruktur wie dem Ausbau der Hochgeschwindigkeitszugverbindungen, sagte Merkel bei der Jahreshauptversammlung der Deutsch-Indischen Handelskammer in Neu Delhi. Merkel machte sich zum Abschluss ihres Besuchs in Indien zugleich für einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien stark. Die Bundesregierung will auch die Einwanderung indischer Fachkräfte nach Deutschland vereinfachen.