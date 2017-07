Leute : Merkel trifft William und Kate zum Mittagessen im Kanzleramt

Lunch mit Royals: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den britischen Prinzen William und seine Frau Kate kommenden Mittwoch zum Essen im Kanzleramt. Mittags um halb eins soll Merkel den Queen-Enkel begrüßen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mitteilte. Beim Essen wollen sich die drei demnach über «bilaterale, europapolitische und globale Themen sowie über Fragen des ehrenamtlichen Engagements» austauschen - also wohl auch über den EU-Austritt der Briten, über den in Brüssel gerade verhandelt wird.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 12:41 Uhr