Konflikte : Merkel und Macron pochen auf friedliche Lösung in Ukraine

von dpa

erstellt am 23.Dez.2017 | 13:51 Uhr

Vor dem Hintergrund von Verletzungen der Waffenruhe in der Ostukraine rufen Deutschland und Frankreich dazu auf, den Minsker Friedensplan in die Tat umzusetzen. «Es gibt keine Alternative zu einer ausschließlich friedlichen Lösungdes Konflikts», teilten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron in einer gemeinsamen Erklärung mit. In der Region bekämpfen sich seit Jahren Regierungseinheiten und von Moskau unterstützte Separatisten.