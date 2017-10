Wahlen : Merkel und Schulz greifen zum letzten Mal in Wahlkampf ein

von dpa

Zwei Tage vor der Landtagswahl kommen heute Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Chef Martin Schulz zu Kundgebungen nach Niedersachsen. Erwartet wird am Sonntag ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und SPD um den Sieg sowie von Grünen und FDP um den dritten Platz. Für die SPD in Niedersachsen setzte sich der zuletzt positive Trend fort: Die Sozialdemokraten liegen laut einer neuen Umfrage in der Wählergunst derzeit vor der CDU, können demnach aber ihr Bündnis mit den Grünen nicht fortsetzen.