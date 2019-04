EU : Merkel wirbt für Brexit-Verschiebung

von dpa

10. April 2019, 14:46 Uhr

Unmittelbar vor dem EU-Sondergipfel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel für die geplante Verschiebung des Brexits geworben, um einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu verhindern. «Die Bundesregierung ist weiterhin sehr an einem geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union interessiert», sagte Merkel im Bundestag. Die britische Premierministerin Theresa May wollte am Abend bei dem Sondergipfel für eine Verlängerung der Austrittsfrist bis zum 30. Juni werben.