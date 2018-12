Parteien : Merz fordert Steuervorteile bei Altersvorsorge über Aktien

von dpa

02. Dezember 2018, 00:55 Uhr

Altersvorsorge über Aktien sollte nach Auffassung von Friedrich Merz, einem der drei wichtigen Kandidaten für den künftigen CDU-Vorsitz, steuerlich begünstigt werden. «Wir sollten die Aktienmärkte nutzen, um langfristig eine bessere Vermögens- und Kapitalbildung in den privaten Haushalten zu schaffen», sagte Merz der «Welt am Sonntag». Dann werde für viele Menschen in Deutschland der Erwerb eines Eigenheims leichter werden - ein altes Versprechen der CDU. Denkbar sei laut Merz auch ein jährlicher Freibetrag, unter dem man einen auf Aktien basierten Spar- oder Vorsorgeplan aufbaue.