Konflikte : Mesale Tolu gibt sich nach Haft in der Türkei kämpferisch

26. August 2018, 16:56 Uhr

Die in Ulm geborene Journalistin Mesale Tolu ist nach langer Haft und Ausreisesperre in der Türkei in die Heimat zurückgekehrt. Sie landete heute auf dem Stuttgarter Flughafen. Über die Rückkehr könne sie sich aber nicht wirklich freuen, sagte Tolu am Flughafen nach ihrer Ankunft. «Weil ich weiß, dass sich in dem Land, in dem ich eingesperrt war, nichts verändert hat.» Sie sei zwar wieder hier, aber Hunderte Journalisten, Oppositionelle, Anwälte und Studenten seien immer noch in der Türkei inhaftiert. Tolu kündigte an, sich weiter für diese Menschen einsetzen zu wollen.