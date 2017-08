Prozesse : Messerstecher von Grafing kommt vor Gericht

Rund 15 Monate nach einer Messerattacke am S-Bahnhof Grafing bei München beginnt der Mordprozess gegen einen 28-Jährigen. Er soll damals Passanten mit einem Messer angegriffen haben. Dabei kam ein 56 Jahre alter Fahrgast ums Leben, drei weitere Männer wurden durch Messerstiche teils lebensgefährlich verletzt. Dem 28-Jährigen wird Mord sowie in drei Fällen versuchter Mord vorgeworfen. Das Landgericht München muss entscheiden, ob der Mann dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

von dpa

erstellt am 07.Aug.2017 | 02:18 Uhr