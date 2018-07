Wetter : Mexiko: Pelikane erleiden Hitzschlag

von dpa

26. Juli 2018, 17:52 Uhr

Eine Hitzewelle in Mexiko macht nicht nur den Menschen zu schaffen: In der Stadt Mexicali wurden mehrere Pelikane mit Anzeichen eines Hitzschlags gefunden. Die Tiere waren dehydriert, schwach und verwirrt. Acht Pelikane wurden in den Zoo gebracht, um sie dort aufzupäppeln. Sie sollen später wieder freigelassen werden. Die Temperatur um Mexicali erreichte teilweise bis zu 44 Grad, gefühlt lag die Temperatur sogar bei 51 Grad.