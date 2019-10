Justiz : Mias Mörder tot in Gefängniszelle aufgefunden

Avatar_prignitzer von dpa

10. Oktober 2019, 11:58 Uhr

Der wegen Mordes an seiner Ex-Freundin Mia in Kandel verurteilte Abdul D. ist tot in seiner Zelle in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich der aus Afghanistan stammende Mann erhängt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.