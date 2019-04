Migration : Migrantenansammlung nahe Thessaloniki dauert an

von dpa

06. April 2019, 12:00 Uhr

Thessaloniki (dpa) – Rund 2000 Migranten haben am dritten Tag in Folge ihre Absicht verkündet, von der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki zur rund 60 Kilometer nördlich liegenden Grenze zu Nordmazedonien zu marschieren. Anschließend wollen sie nach Mitteleuropa weiterreisen. Polizeieinheiten verhinderten ihren Marsch Richtung Norden, berichteten übereinstimmend griechische Medien. In den vergangenen Tagen war durch das Internet das Gerücht verbreitet worden, die Grenze Griechenlands zu Nordmazedonien sei offen.