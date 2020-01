Brände : Millionenschaden bei Brand in Oldtimer-Garage am Bodensee

Avatar_prignitzer von dpa

15. Januar 2020, 04:51 Uhr

Ein Garagenbrand am Bodensee hat einen Millionenschaden verursacht. In der Garage in Langenargen standen rund 15 Oldtimerfahrzeuge. Das in der Nacht ausgebrochene Feuer ließ das Dach einstürzen und auf die Fahrzeuge krachen. Der Schaden wird auf etwa zwei bis drei Millionen Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.