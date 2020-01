Konflikte : Mindestens 50 Tote bei Panik während Soleimani-Trauerzuges

Avatar_prignitzer von dpa

07. Januar 2020, 16:04 Uhr

Bei einer Massenpanik während des Trauerzugs für den iranischen General Ghassem Soleimani sind in der Stadt Kerman mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden nach offiziellen Angaben mehr als 200 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Soleimani war in der Nacht zum Freitag in der irakischen Hauptstadt Bagdad bei einem US-Angriff getötet worden und sollte heute beigesetzt werden. Wegen der riesigen Menschenmenge musste die geplante Beisetzung des Top-Generals verschoben werden.