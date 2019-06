Brände : Mindestens vier Tote bei Psychiatrie-Brand in Südukraine

von dpa

10. Juni 2019, 23:49 Uhr

Bei einem Feuer in einer Psychiatrie in der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Weitere 15 seien am Abend gerettet worden, teilte der Zivilschutz mit. Sechs Menschen seien schwer verletzt worden. Noch ist unklar, wie viele es rechtzeitig ins Freie geschafft haben. Mindestens fünf Patienten werden noch vermisst. Das Feuer hatte sich nach Angaben der Behörden auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmeter in dem einstöckigen Gebäude ausgebreitet.