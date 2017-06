Konflikte : Mindestens zwei Tote bei Angriff auf Hotel in Bamako

Bei einem Angriff auf ein Hotel in Bamako in Mali sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Wenigstens zwei weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es aus Sicherheitskreisen am späten Abend. Rund 20 Menschen seien bislang befreit worden. Augenzeugen zufolge sind malische und internationale Sicherheitskräfte vor Ort. Erst vor Kurzem hatte die US-Botschaft in Mali vor einer möglichen erhöhten Gefahr durch Anschläge gegen bei Ausländern beliebten Ziele in Bamako gewarnt.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 22:24 Uhr