Konflikte : Ministerin stellt Truppe auf langen Afghanistan-Einsatz ein

von dpa

25. März 2018, 12:46 Uhr

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die Bundeswehr in Afghanistan auf einen Einsatz ohne absehbares Ende eingestimmt. Das Land sei noch nicht in der Lage, alleine die Sicherheitsverantwortung zu übernehmen, sagte die Ministerin bei ihrem Besuch im deutschen Feldlager im nordafghanischen Masar-i-Scharif. Das Engagement hänge von Erfolgen und dem Zustand im Land ab. Der verlustreichste Einsatz in der Geschichte der Bundeswehr läuft bereits seit mehr als 16 Jahren, inzwischen nur noch als Ausbildungsmission.