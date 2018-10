Medien : Moderator Kachelmann kehrt auf MDR-«Riverboat» zurück

von dpa

22. Oktober 2018, 11:59 Uhr

Moderator Jörg Kachelmann heuert nach zehn Jahren erneut beim MDR-«Riverboat» an. Der 60-Jährige werde von 2019 an neben Kim Fisher Gastgeber des wöchentlichen Freitag-Talks, wie der Mitteldeutsche Rundfunk in Leipzig mitteilte. Damit sei eines der erfolgreichsten «Riverboat»-Teams wieder vereint. «Isch gomme heeme», freute sich der Meteorologe laut Mitteilung in breitem Sächsisch. Kachelmann war bereits früher mit Pausen auf dem «Riverboat» und war Ende Januar 2009 von Bord gegangen.