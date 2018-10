Medien : Mohammed bin Salman: Tötung Khashoggis «abscheulicher Vorfall»

von dpa

24. Oktober 2018, 17:38 Uhr

Der in der Khashoggi-Affäre unter Druck geratenen saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat den gewaltsamen Tod des Journalisten als «abscheulichen Vorfall» bezeichnet. Die Tat sei durch nichts zu rechtfertigen und «schmerzhaft» für alle Saudis, sagte der Thronfolger bei einer internationalen Investorenkonferenz in der saudischen Hauptstadt Raid. Saudi-Arabien unternehme alle Schritte, um die Ermittlungen in dem Fall abzuschließen und die «Verbrecher» vor Gericht zu bringen.