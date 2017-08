Kriminalität : Mordvorwurf gegen Peter Madsen

Gegen den Erfinder Peter Madsen wird wegen Mordes und Leichenschändung ermittelt. Laut Polizei wird die Staatsanwaltschaft aufgrund des starken Verdachts nach Ablauf der Untersuchungshaft am 5. September eine Haftverlängerung wegen dieser Vorwürfe beantragen. Madsen wird verdächtigt, die schwedische Journalistin Kim Wall getötet und ihre Leiche zerstückelt zu haben. Er sitzt seit dem 12. August in U-Haft - aber wegen fahrlässiger Tötung. Inzwischen wurde am schwedischen Ufer etwas angeschwemmt, was ein Leichenteil sein könnte.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 23:14 Uhr