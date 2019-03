Glücksspiele : Mortler: «Wildwest» bei Glücksspiel im Netz beenden

von dpa

21. März 2019, 06:16 Uhr

Die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler hat scharfe Regeln für Glücksspiel im Netz gefordert. «Beim digitalen Glücksspiel herrschen in Deutschland die reinsten Wildwestbedingungen. So kann das einfach nicht weitergehen», sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. «Nichts ist geregelt. Es gibt keinen Jugendschutz, keinen Spielerschutz und auch keine Rechtssicherheit für die Spieler.» Die Ministerpräsidentenkonferenz berät heute auch über das Thema Glücksspiel. Geplant ist, den Sportwettenmarkt in Deutschland vorerst zu öffnen.