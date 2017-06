Demonstrationen : Moskauer Gericht verurteilt Nawalny zu 30 Tagen Arrest

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist von einem Gericht in Moskau zu 30 Tagen Arrest verurteilt worden. Das twitterte seine Sprecherin aus dem Gerichtssaal. Der Kremlkritiker habe wiederholt gegen die Regeln zur Organisation von Demonstrationen verstoßen, urteilte das Gericht ihren Angaben nach. Bei dem nicht genehmigten Protest in Moskau waren der Menschenrechtsorganisation OWD-Info zufolge mehr als 700 Menschen in Gewahrsam genommen worden. In knapp 200 Städten in ganz Russland gab es Proteste.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 00:27 Uhr