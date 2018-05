Museen : Museumstag mit mehr als 4000 Aktionen in ganz Deutschland

von dpa

13. Mai 2018, 07:45 Uhr

Zum Internationalen Museumstag sind heute die Bürger in ganz Deutschland eingeladen, ihre Museen neu zu entdecken. Bei kostenlosem Eintritt bieten viele Häuser Sonderführungen, Vorträge, Workshops und Mitmach-Aktionen. Insgesamt wurden beim Deutschen Museumsbund mehr als 4000 Aktionen in über 1000 Orten gemeldet. Auf der Seite www.museumstag.de kann jeder gezielt nach Veranstaltungen in seiner Gegend suchen.