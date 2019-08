Unwetter : Musikfestival in Bayern wegen Unwetters unterbrochen

von dpa

10. August 2019, 02:48 Uhr

Aufgrund eines Unwetters ist das Konzertgelände des Taubertal-Festivals an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg geräumt worden. Die Musikfans wurden aufgefordert, in ihren Fahrzeugen oder im Stadtgebiet von Rothenburg Schutz zu suchen, teilte die Polizei mit. Rund 400 der 15 000 Besucher fanden zeitweise Schutz in einer Mehrzweckhalle, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Menschen wurden durch umherfliegende Gegenstände leicht verletzt.