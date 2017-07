Konflikte : Muslimische Führung ruft zu Rückkehr auf Tempelberg auf

Nach blutigen Unruhen zeichnet sich in der Tempelberg-Krise eine Beruhigung ab. Die muslimische Führung in Jerusalem rief zu einer Rückkehr der Gläubigen in die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg auf. Das beendet einen fast zweiwöchigen Boykott der heiligen Stätte. Zuvor hatte Israel auch die letzten Kontrollmaßnahmen am Tempelberg entfernt, der Juden wie Muslimen heilig ist. Israel hatte nach einem Anschlag arabischer Attentäter auf Polizisten am 14. Juli Kontrollen von muslimischen Gläubigen mit Metalldetektoren angeordnet. Die Palästinenser protestierten dagegen.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 11:07 Uhr