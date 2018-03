Kriminalität : Mutmaßlicher Sexualstraftäter in Hotel gefasst

von dpa

27. März 2018, 09:47 Uhr

Wenige Stunden nach einer öffentlichen Fahndung mit Fotos des Verdächtigen haben die Ermittler einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Der 45-Jährige soll mindestens zwei etwa 7 und 10 Jahre alte Jungen mehrfach missbraucht haben. In der Nacht sei der Mann in einem Hotel in Krefeld festgenommen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Insgesamt liegen den Behörden mehr als 3800 Bild- und Videodateien vor, die auf einer kinderpornografischen Plattform veröffentlicht worden waren.