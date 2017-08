Unfälle : Mutter und Sohn sterben bei schwerem Verkehrsunfall

Eine 48-jährige Mutter und ihr 14-jähriger Sohn sind bei einem schweren Verkehrsunfall bei Immenstadt im Allgäu gestorben. Ein 24-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war in die Familie am Straßenrand geschleudert, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Der Motorradfahrer und die 16-jährige Tochter der Familie erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Der Familienvater blieb unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 02:27 Uhr