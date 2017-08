Terrorismus : Nach Auto-Attacke bei Paris: Tatverdächtiger im Krankenhaus

Nach der Auto-Attacke bei Paris mit sechs verletzten Soldaten suchen Anti-Terror-Fahnder nach möglichen Komplizen des 36 Jahre alten Tatverdächtigen. Der bei seiner Festnahme von der Polizei angeschossene Algerier konnte nach Medieninformationen zunächst nicht vernommen werden. Justizkreise bestätigten, dass der Verdächtige in einem Krankenhaus behandelt wird. Elitepolizisten hatten den Mann am Mittwoch auf der Autobahn in der Nähe von Boulogne-sur-Mer in Nordfrankreich gestellt. Dabei fielen Schüsse. Der 36-Jährige war den Geheimdiensten nicht wegen einer Radikalisierung bekannt.

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 19:06 Uhr