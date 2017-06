Terrorismus : Nach dem Terroralarm feiert «Rock am Ring»

Das Musikfestival «Rock am Ring» in der Eifel geht am dritten Festivaltag wie geplant weiter. Am Freitagabend war die Großveranstaltung mit fast 90 000 Fans wegen möglicher Terrorgefahr unterbrochen worden. Gegen drei Männer aus Hessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens eingeleitet. Sie wurden vorläufig festgenommen, sind seit gestern morgen aber wieder auf freiem Fuß. Es wird weiter ermittelt. Von Nervosität ist heute nichts zu spüren. «Bis jetzt ist alles positiv, eine sehr friedliche Stimmung», sagte die Polizei.

von dpa

erstellt am 04.Jun.2017 | 15:58 Uhr