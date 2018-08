Notfälle : Nach Einsturz der Autobahnbrücke: Trauerfeier in Genua

von dpa

18. August 2018, 07:15 Uhr

Italien gedenkt heute der Opfer des Einsturzes der Autobahnbrücke in Genua. In der Hafenstadt wird zu einer Trauerfeier am Vormittag unter anderem Ministerpräsident Conte erwartet. In die Trauer mischt sich aber auch Wut: Laut Presseberichten wollen die Angehörigen von 17 der 38 Opfer aus Verärgerung über die Regierung der Feier fern bleiben. «Es ist der Staat, der dies verursacht hat, die sollen sich hier nicht sehen lassen. Das Schaulaufen der Politiker war eine Schande», zitierte die Turiner Zeitung «La Stampa» die Mutter eines Opfers.