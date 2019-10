Kriminalität : Nach Leichenfund bei London: Weitere Festnahmen

Avatar_prignitzer von dpa

25. Oktober 2019, 15:55 Uhr

Bei den Mordermittlungen zum Fund von 39 Leichen in einem Sattelauflieger bei London hat die britische Polizei zwei weitere Menschen festgenommen. Bei den Festgenommenen handele es sich um einen 38 Jahre alten Mann und eine Frau gleichen Alters. Ihnen würden Menschenhandel und Totschlag in 39 Fällen vorgeworfen, teilte die Polizei mit. Der bereits zuvor festgenommene Fahrer des Lastwagens stehe weiter unter Mordverdacht und bleibe in Haft.