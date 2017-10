Konflikte : Nach Puigdemont-Rede: Scharfe Reaktion aus Madrid erwartet

von dpa

erstellt am 11.Okt.2017 | 03:52 Uhr

Nach der Rede des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont vor dem Parlament in Barcelona richten sich nun die Augen der Spanier und der Katalanen nach Madrid. Dort will der Ministerrat am Morgen zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Am Nachmittag will Ministerpräsident Mariano Rajoy dann vor das Abgeordnetenhaus treten und Stellung zu Puigdemonts Aussagen beziehen. Der hatte zwar die Unabhängigkeit Kataloniens in Aussicht gestellt, aber die Abspaltung «für einige Wochen» auf Eis gelegt - in der Hoffnung, dass sich Madrid doch noch zu einem Dialog durchringen kann.