Kriminalität : Nach Schüssen auf Mädchen: Ermittlungen nur gegen einen Mann

von dpa

erstellt am 01.Jan.2018 | 18:58 Uhr

Nach den Schüssen auf ein zwölfjähriges Mädchen in der Silvesternacht in Salzgitter wird nur noch gegen einen Verdächtigen ermittelt. Der Tatverdacht gegen die anderen beiden Männer habe sich nicht erhärtet, teilte die Polizei mit. Polizeiliche Ermittlungen hätten ergeben, dass nur der Tatverdacht gegen einen 68-jährigen Mann aufrecht erhalten werden könne. Er solle morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Zwölfjährige war in der Silvesternacht angeschossen und dabei schwer verletzt worden.