Mode : Nach Übernahme: Jack Wolfskin will in den USA punkten

von dpa

14. April 2019, 07:40 Uhr

Jack Wolfskin will nach der Übernahme durch den US-Golfausrüster Callaway wieder an bessere Zeiten anknüpfen. Mit dem neuen Eigner könne dem Outdoor-Hersteller der Eintritt in den lukrativen US-Markt gelingen, sagte Chefin Melody Harris-Jensbach. Der amerikanische Sportmarkt sei hart umkämpft, «aber nicht gesättigt». Der Outdoor-Hersteller mit Sitz in Idstein könne in den USA mit europäischem Image und dem englischen Markennamen punkten, meinte die Managerin. Jack Wolfskin wolle das deutsche Qualitätsversprechen betonen.