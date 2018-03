Kriminalität : Nach Ultimatum: May berät mit Nationalem Sicherheitsrat

von dpa

14. März 2018, 02:45 Uhr

Das Ultimatum an Russland im Fall des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal ist abgelaufen. Heute berät die britische Premierministerin Theresa May mit dem Nationalen Sicherheitsrat über das weitere Vorgehen. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA. Moskau hatte bis zum Ablauf der Frist am frühen Morgen nicht auf die Forderung Mays reagiert, zu erklären, wie das wohl aus sowjetischer Produktion stammende Gift nach Großbritannien gelangen konnte. Die russische Botschaft in London hatte gestern erklärt, Russland sei nicht in den Vorfall involviert.