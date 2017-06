Wetter : Nach Unwetter-Unterbrechung: Guns N' Roses spielen Konzert zu Ende

Die Band Guns N' Roses hat ihr Konzert in Hannover nach einem schweren Unwetter ohne weitere Unterbrechungen zu Ende gespielt. Wegen heftiger Regenfälle und Blitzen war der Auftritt unter freiem Himmel am Abend unterbrochen worden. Rund 70 000 Fans mussten den Zuschauerraum verlassen und wurden in einer angrenzenden Messehalle untergebracht. Nachdem das Unwetter durchgezogen war, setzte die Band das Konzert fort. Erst gegen 1.00 Uhr in der Früh verließ die Gruppe um Leadsänger Axl Rose die Bühne.

von dpa

erstellt am 23.Jun.2017 | 01:43 Uhr