Basketball : NBA-Jungstar: Verband stellte Auto und Wohnung für EM-Start

NBA-Jungstar Dennis Schröder hat für seine EM-Teilnahme mehrere Sonderwünsche geäußert und sieht diese durch den Deutschen Basketball Bund erfüllt. «Ich will in der Vorbereitung, wenn ich in Deutschland bin, die gleichen Bedingungen haben wie in den USA. Ob das nun ein Auto ist oder eine Wohnung, die sie mir stellen», sagte der 23-Jährige der «Bild am Sonntag» bei der EM. Schröder hatte mehrfach betont, dass er nur bei entsprechendem Respekt für ihn und die anderen Spieler für die DBB-Auswahl auflaufen werde.

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 03:46 Uhr