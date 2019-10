EU : Nervenkrieg im britischen Parlament um Brexit-Abkommen

Avatar_prignitzer von dpa

19. Oktober 2019, 15:28 Uhr

Der Streit über das neue Brexit-Abkommen von Premier Boris Johnson hat sich kurz vor der Abstimmung im Parlament zum Nervenkrieg entwickelt. Die Abgeordneten werden am Nachmittag erst über eine Vertagung der Entscheidung abstimmen - was eine Verschiebung des für Ende Oktober geplanten EU-Austritts bedeuten könnte. Zugleich scheint die Zahl der Befürworter für das Abkommen aber zu steigen: Eine Gruppe von Brexit-Hardlinern in der konservativen Partei sagte dem Premierminister ihre Unterstützung zu.