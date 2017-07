Konflikte : Netanjahu fordert Todesstrafe für Terroristen

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich für die Todesstrafe für Terroristen in besonderen Fällen ausgesprochen. Netanjahu besuchte die trauernden Angehörigen dreier Israelis, die vor einer Woche bei dem Anschlag eines Palästinensers in einer Siedlung im Westjordanland getötet worden waren. Der Palästinenser war durch Schüsse eines Nachbarn verletzt und dann in Gewahrsam genommen worden. Die Äußerungen dürften nicht gerade für Beruhigung im derzeitigen Konflikt um den Tempelberg sorgen.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 19:59 Uhr