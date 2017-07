Terrorismus : Neue BKA-Einheit zur Überwachung islamistischer Gefährder

Das Bundeskriminalamt will die Überwachung islamistischer Gefährder einem Medienbericht zufolge mit einer neuen Einheit koordinieren. Dazu werde derzeit am BKA-Standort in Berlin ein neues Sachgebiet im Staatsschutz-Referat aufgebaut, berichtet die «Welt». Die Einheit solle Gefährder aus ganz Deutschland systematisch erfassen, das Sicherheitsrisiko einschätzen und notfalls vorbeugende Anti-Terror-Maßnahmen wie Telefonüberwachung oder Observationen einleiten. Aktuell werden laut «Welt» mehr als 680 Islamisten von deutschen Sicherheitsbehörden als Gefährder eingestuft.

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 05:50 Uhr