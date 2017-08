Auto : Neue Software für 5,3 Millionen Diesel

Neue Abgas-Software in rund 5,3 Millionen Dieselautos soll den Ausstoß des Atemgiftes Stickoxid zurückdrängen und drohende Fahrverbote in Städten verhindern. Das ist das Kernergebnis des Dieselgipfels von Politik und Autobranche in Berlin. Es gab aber auch massive Kritik daran. Die Autokonzerne versprachen bei dem Spitzentreffen Updates der Abgasreinigung, aber keine Umbauten am Motor. Autofahrern sollen dadurch keine Kosten entstehen. Verkehrsminister Alexander Dobrindt nannte die Beschlüsse «eine sinnvolle Basis» für eine schnelle Reduzierung von Emissionen.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 18:59 Uhr