Regierung : Neuer Ärger für Stephan Weil

Neuer Ärger für Ministerpräsident Stephan Weil in Niedersachsen: Nach dem überraschenden Verlust seiner rot-grünen Koalitionsmehrheit muss sich der SPD-Politiker weiteren Vorwürfen im VW-Dieselskandal stellen. Eine Regierungserklärung zur VW-Affäre ließ er im Oktober 2015 vorab an den Autokonzern geben. Die «BamS» berichtete, VW habe den Text zu seinen Gunsten verändert. Weil weist dies zurück. In der Debatte über einen Termin für eine vorgezogene Landtagswahl wird eine Entscheidung frühestens morgen bei einem Gespräch Weils mit den Chefs der Landtagsfraktionen erwartet.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 14:48 Uhr