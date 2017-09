Fußball : Neuer Wolfsburg-Coach Schmidt leitet erstmals Training beim VfL

Martin Schmidt hat am Abend erstmals das Training beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg geleitet. Der 50 Jahre alte Schweizer ist Nachfolger des erst am Morgen als Cheftrainer beurlaubten Andries Jonker beim Tabellen-14. Der gelernte Automechaniker Schmidt ist beim Volkswagen-Club bereits morgen gefordert; dann tritt der VfL am 5. Spieltag im Krisenduell gegen den Vorletzten Werder Bremen an. Schmidt hatte zuvor seinen noch bis 2018 gültigen Vertrag beim FSV Mainz aufgelöst. In Wolfsburg erhielt Schmidt einen Vertrag bis 2019.

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 19:15 Uhr