Notfälle : Neugeborenes Baby auf Parkplatz ausgesetzt

von dpa

erstellt am 03.Jan.2018 | 17:01 Uhr

Auf dem Parkplatz einer Klinik in Baden-Württemberg ist ein ausgesetzter Säugling gefunden worden. Mitarbeiter des Krankenhauses in Waldshut-Tiengen entdeckten das in Tücher und einen Teppich eingewickelte Neugeborene am Morgen. Der kleine Junge sei nur wenige Stunden alt gewesen, teilte die Polizei mit. Er sei unterkühlt, ansonsten aber unverletzt. Die Beamten machten nach einem Hinweis wenig später die Mutter ausfindig, die ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen zum Hintergrund des Geschehens dauern an.